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Совет Федерации хочет распространить московскую программу сноса пятиэтажек на регионы, пишет РБК со ссылкой на собеседников в верхней палате.

«Мы считаем, что эта тема [снос пятиэтажек] актуальна не только для Москвы, а для всей страны, и в ряде регионов есть пятиэтажки, которые построили еще раньше, чем в столице», – заявил член комитета Совфеда по федеративному устройству Сергей Катанандов.

Как уточнил РБК председатель комитета Дмитрий Азаров, «отточив механизмы» в Москве и скорректировав законодательство, программу можно будет распространить на всю страну. Он также предположил, что после Москвы сносить хрущевки могут начать в Санкт-Петербурге.

Издание добавляет, что в начале мая состоится совместное заседание Госсовета и комиссии президента по исполнению президентского указа о доступном жилье.

«Мы планируем подготовить определенные решения о продлении программы реновации аварийного жилья в регионах. Прежде чем говорить о распространении программы реновации пятиэтажек на всю страну, нужно посмотреть, как она заработает в Москве», – сказал глава Минстроя Михаил Мень.

По словам опрошенных РБК экспертов, в России около 32 тысяч пятиэтажек, и их снос может обойтись в 4–9 триллионов рублей.

Заметка дополняется.