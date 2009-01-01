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Журналисты газеты The New York Times получили Пулитцеровскую премию в номинации «Международный репортаж» за серию материалов о «попытках» России и президента Владимира Путина повлиять на политику других стран. Об этом говорится на официальном сайте премии.

Как следует из описания, журналисты NYT раскрыли такие российские «методы», как убийство, онлайн-преследование и использование подставных улик.

Издание также получило премии еще в двух номинациях.

В главной номинации «Служение обществу» победили журналисты The New York Daily News и ProPublica. Они писали о выселении представителей меньшинств из госжилья в Нью-Йорке.

За объяснительную журналистику премию получили журналисты международного консорциума, которые изучали «панамский архив». Среди них – россияне Роман Анин, Дмитрий Великовский и Олеся Шмагун, их материал публиковала «Новая газета».

Ранее 10 апреля Poynter обратила внимание, что The New York Times до объявления результатов по ошибке сообщила о получении премии. В последний раз такое происходило в 2009 году.

В 2016 году премию в номинации «Новостная фотография» получил россиянин Сергей Пономарев.

Пулитцеровскую премию за достижения в области литературы, журналистики, музыки и театра вручают попечители Колумбийского университета в Нью-Йорке с 1917 года.