21:49

Компания Zello Inc в письме Роскомнадзору (РКН) сообщила о «заведомо невыполнимых и незаконных» требованиях ведомства к сервису Zello. С документом ознакомилась «Новая газета».

Как отмечает издание, РКН потребовал от приложения сохранять копии всех сообщений пользователей на серверах компании.

В Zello уточнили, что вся передаваемая пользователями информация «хранится только на клиентских устройствах для обеспечения приватности общения, снижения стоимости сервиса и обеспечения масштабируемости», и, соответственно, требования ведомства привели бы к увеличению числа серверов и лишили бы компанию возможности предоставлять бесплатный сервис.

Компания назвала требования «абсурдными» и попросила РКН не блокировать сервис до рассмотрения обращения компании.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор начал блокировку приложения, так как компания не уведомила власти РФ о начале работы в стране в течение трех дней.

Zello – это интернет-рация, приложение позволяет создавать открытые и закрытые группы. Как отмечалось, дальнобойщики используют его для координации во время акций протеста.

Официальный представитель РКН Вадим Ампелонский, отвечая на вопрос о том, связяна ли блокировка приложения с тем, что его используют протестующие дальнобойщики, подчеркнул, «ведомство действует по обращению правоохранительных органов и не знает их мотивации».