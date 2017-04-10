22:48

9 апреля в Сирии погиб российский контрактник Игорь Завидный. Об этом РБК сообщил его брат-близнец Евгений Завидный.

«Накрыло минометным огнем и погибло два человека. По счастливой случайности его сослуживец отказался ехать и вместо него поехал парень с другой части», – рассказал Завидный.

Как пишет РБК, о смерти Завидного в фейсбуке также сообщила подруга его матери.

Брат добавил, что Завидный был на контракте три года, служил в Чечне, Дагестане, Ингушетии и Оренбургской области.

Место гибели Завидного не уточняется.

Всего, по данным Минобороны, в Сирии погибли 29 человек.

В марте тяжелые ранения получил генерал-майор российской армии Петр Милюхин.

Официальной информации об общем числе российских военнослужащих в Сирии нет.