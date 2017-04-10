9 апреля в Сирии погиб российский контрактник Игорь Завидный. Об этом РБК сообщил его брат-близнец Евгений Завидный.
«Накрыло минометным огнем и погибло два человека. По счастливой случайности его сослуживец отказался ехать и вместо него поехал парень с другой части», – рассказал Завидный.
Как пишет РБК, о смерти Завидного в фейсбуке также сообщила подруга его матери.
Брат добавил, что Завидный был на контракте три года, служил в Чечне, Дагестане, Ингушетии и Оренбургской области.
Место гибели Завидного не уточняется.
Всего, по данным Минобороны, в Сирии погибли 29 человек.
В марте тяжелые ранения получил генерал-майор российской армии Петр Милюхин.
Официальной информации об общем числе российских военнослужащих в Сирии нет.
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