Президент США Дональд Трамп готов к «дополнительным» ударам по Сирии в случае нового использования химического оружия в стране, сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, передает Reuters.
«Если мы вновь увидим подобные действия [химические атаки в Сирии], то будем открыты для дальнейших решений», – сказал Спайсер.
Он также добавил, что борьба с «Исламским государством» и терроризмом приоритетна для политики Трампа.
Утром 7 апреля США произвели массированный ракетный удар на авиабазу в Хомсе в ответ на химическую атаку в Идлибе 4 апреля, в результате которой погибли более 70 человек. По мнению американских властей, за атаку ответственны войска президента Сирии Башара Асада.
По данным Минобороны РФ, ракетный удар привел к гибели 4 сирийских военных.
Власти Сирии назвали действия США актом агрессии. В Кремле атаку расценили как «агрессию против суверенного государства <…> под надуманным предлогом», а российский МИД приостановил действие соглашения с США об обеспечении безопасности полетов авиации над Сирией.
В Минобороны России отметили, что из 59 выпущенных ракет до цели долетели только 23, при этом взлетная полоса, рулежная дорожка и самолеты на стоянках авиабазы не повреждены. В Пентагоне позднее заявили, что только одна ракета не достигла цели из-за неисправности.
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