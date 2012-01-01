Российского программиста Петра Левашова задержали в Испании по просьбе ФБР за рассылку спама с помощью ботнета. Об этом говорится на официальном сайте Министерства юстиции США.
Как следует из документа, Левашов, предположительно, с 2010 года управлял ботнетом Kelihos, и программиста задержали во время операции по уничтожению сети, которая стартовала 8 апреля.
Ранее в испанской полиции сообщили, что США подозревают Левашова в причастности к хакерским атакам, связанным с президентскими выборами в США. В сообщении Минюста Левашов упоминается только как глава Kelihos.
Левашова задержали во время отдыха в Барселоне 9 апреля.
Россиянина называют создателем ботнета, в чью сеть входили 109 тысяч зараженных компьютеров. По информации специализирующегося на теме хакеров и защите информации журналиста Брайна Кребса, Левашов предоставляет платные услуги по рассылке спама с 1999 года.
Ботнет – сеть зараженных вирусом компьютеров, которая чаще всего используется для рассылки спама.
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