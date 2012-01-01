01:11

Российского программиста Петра Левашова задержали в Испании по просьбе ФБР за рассылку спама с помощью ботнета. Об этом говорится на официальном сайте Министерства юстиции США.

Как следует из документа, Левашов, предположительно, с 2010 года управлял ботнетом Kelihos, и программиста задержали во время операции по уничтожению сети, которая стартовала 8 апреля.

Ранее в испанской полиции сообщили, что США подозревают Левашова в причастности к хакерским атакам, связанным с президентскими выборами в США. В сообщении Минюста Левашов упоминается только как глава Kelihos.

Левашова задержали во время отдыха в Барселоне 9 апреля.

Россиянина называют создателем ботнета, в чью сеть входили 109 тысяч зараженных компьютеров. По информации специализирующегося на теме хакеров и защите информации журналиста Брайна Кребса, Левашов предоставляет платные услуги по рассылке спама с 1999 года.

Ботнет – сеть зараженных вирусом компьютеров, которая чаще всего используется для рассылки спама.