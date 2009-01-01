Бизнесмен Алишер Усманов подаст в суд на основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального за клевету и порочащие миллиардера публикации. Об этом Усманов сообщил ТАСС.
«Навальный вводит людей в заблуждение и его утверждения – клевета. Я долгое время не обращал внимания на его лживые заявления, чтобы не создавать ему лишний PR, но в случае с последними вбросами клеветы он перешел красную черту, обвинив меня в совершении преступления», – заявил бизнесмен.
Усманов также отметил, что он ведет свои дела «прозрачно и законно», и у Навального нет «морального права» обвинять бизнесмена.
В марте ФБК выпустил расследование о «тайной империи» премьер-министра России Дмитрия Медведева. По данным фонда, Медведев якобы владеет многомиллиардными активами, полученными на «взятки олигархов и кредиты госбанков»
В расследовании, в частности, утверждалось, что Усманов пожертвовал связанному с Медведевым фонду «роскошную усадьбу» на Рублевке общей площадью 3,7 тысяч квадратных метров и стоимостью в 5 млрд рублей.
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