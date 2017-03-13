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После задержания экс-главы Минэкономики Алексея Улюкаева для инициатора ареста Олега Феоктистова начали искать новую должность в «Роснефти», но альтернативного варианта не было, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По информации издания, после возбуждения уголовного дела в отношении Улюкаева вокруг Феоктистова «возникло много шумихи», к нему привлекалось «излишнее внимание», и поэтому его решили «отозвать» назад в центральный аппарат Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Как сообщает газета, руководство ФСБ выдвинет кандидатуру Феоктистова на пост заместителя главы службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ. Собеседники издания добавили, что Феоктистов также покинет совет директоров «Башнефти», куда он вошел после того, как контрольный пакет акций компании приобрела «Роснефть“.

РБК ранее писало, что Феокистов рассматривается в качестве кандидатуры на пост замглавы СЭБ ФСБ.

Феоктистов пришел в “Роснефть” в сентябре 2016 года, возглавив службу безопасности компании. До этого он занимал пост замначальника управления собственной безопасности ФСБ.

13 марта стало известно, что глава “Роснефти” Игорь Сечин просил Феоктистова поучаствовать в аресте Улюкаева еще во время его работы в ФСБ. Как отмечалось, появление Феоктистова в госкомпании также помогло продаже пакета акций “Башнефти” в пользу “Роснефти”.

Впервые об уходе Феоктистова 7 марта писала “Новая газета”. 10 марта уход генерала из “Роснефти” подтвердил Сечин.

Об аресте Улюкаева стало известно в ночь на 15 ноября 2016 года, его обвинили в вымогательстве $2 млн у “Роснефти”. Сообщалось, что расследование против Улюкаева велось по инициативе и при личном участии Феоктистова.