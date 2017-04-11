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Холдинг En+ Олега Дерипаски планирует разместить на бирже 20% акций и получить примерно $2 млрд. Об этом на встрече договорились менеджеры и инвесторы холдинга, пишут «Ведомости» со ссылкой на четырех человек, знакомых с участниками переговоров.

По информации газеты, IPO может пройти в мае в случае «благоприятной конъюнктуры». Холдинг планирует размещать бумаги на Лондонской бирже, но также не исключен листинг в Москве.

Представители En+ и организаторов предстоящей сделки – «ВТБ капитала» и Сбербанка от комментариев отказались.

Как рассказали собеседники издания, вырученные деньги холдинг потратит на погашение части долга в $5,5 млрд, а общий долг En+ составляет примерно $13,9 млрд (включая долг «Русала»).

Холдинг En+ – контролирующий акционер компании «Русал», ему принадлежит примерно 48% акций.