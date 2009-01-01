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Корпорация Airbnb в конце марта ликвидировала свою российскую дочку, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя компании Екатерину Кукуреко.

«Коллеги упрощали операционную структуру и решили, что проводить операции нам проще через Берлин, Дублин и Лондон. Поэтому не было смысла держать открытым российское ООО», – заявила она.

При этом, уточняет Кукуреко, компания не сокращала персонал и в 2017 году наняла новых специалистов для продвижения сервиса в России.

По мнению опрошенных газетой участников интернет-рынка, Airbnb могла ликвидировать «дочку» из-за российского законодательства.

Например, таким образом компания может избежать выдачи властям данных о пользователях, которые не платят налоги за сдачу квартир, или не выполнять требования к предпринимателям с июля 2017 года установить новые модернизированные кассовые аппараты.

Также один из собеседников напомнил о законе, согласно которому иностранные компании обязаны хранить информацию о персональных данных россиян на серверах на территории России. Как отмечает «Коммерсантъ», в компании не ответили на вопрос издания о том, перенесла ли компания серверы с персональными данными россиян в Россию.

Airbnb была основана в 2008 году в Сан-Франциско. Это онлайн-площадка для размещения, поиска и краткосрочной аренды частного жилья по всему миру. Пользователи сервиса могут сдавать свое жилье целиком или частично, все транзакции проходят через сайт Airbnb.

Во втором квартале 2016 года компания впервые в своей истории зафиксировала прибыль.