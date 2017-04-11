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Предполагаемый исполнитель теракта в петербургском метро Акбаржон Джалилов был депортирован из Турции 17 декабря 2016 года. Об этом 6 апреля написала турецкая газета Yeni Akit со ссылкой на неназванные источники; 11 апреля на публикацию обратило внимание РБК.

Источник РБК подтвердил информацию о депортации Джалилова. По данным собеседника РБК, до депортации Джалилов находился в Турции 13 месяцев, а когда в декабре 2016 года хотел выехать из страны через Анталью, выяснилось, что он превысил срок пребывания.

По сведениям РБК, Джалилову предложили либо заплатить большой штраф либо выбрать депортацию с занесением в черный список и запретом посещать Турцию в течение пяти лет. Джалилов выбрал депортацию, при этом для выезда из страны ему пришлось обращаться в российское генконсульство Турции.

6 апреля источники «Коммерсанта» передали, что у Джалилова могли иметься связи с сирийской террористической группировкой «Таухид валь-джихад», среди участников которой есть «сотни узбеков», проживающих в том числе в Киргизии. В то же время, по данным источников ТАСС, следователи в РФ проверяют информацию, что Джалилов мог проходить обучение в «Исламском государстве» на территории Сирии в 2015–2016 годах.

Теракт в Петербурге произошел 3 апреля. На перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в вагоне взорвалась бомба, погибли 14 человек, в том числе сам Джалилов. Еще одно несработавшее взрывное устройство нашли на станции «Площадь Восстания» и обезвредили.

По делу о теракте 6 апреля задержали восемь человек: шесть жителей Петербурга и два человека из Москвы. При обысках у них нашли огнестрельное оружие и боеприпасы, а также взрывное устройство, идентичное найденному на станции «Площадь Восстания».