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В отношении двух граждан России возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 282.2 УК РФ за участие в экстремистской организации «Правый сектор», запрещенной в РФ решением Верховного суда. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.

Речь идет о жителе Удмуртии Вячеславе Донгузове и жителе Архангельской области Вячеславе Ясеве. По данным следствия, оба участвовали на стороне «Правого сектора» в боевых действиях в Донбассе.

В сообщении отмечается, что Донгузов и Ясев были приняты так называемый Добровольческий украинский корпус «Правого сектора», после чего воевали на стороне корпуса против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. У обоих имелись огнестрельное оружие, боеприпасы, средства связи и автотранспорт.

В отношении лидеров «Правого дела» Дмитрия Яроша, Андрея Тарасенко, Артема Скоропадского, а также других участников организации уголовное дело было открыто Следственным комитетом в сентябре 2016 года. В СК отметили, что активистами «Правого сектора» «систематически планируются и совершаются преступления, направленные против Российской Федерации, ее граждан и дипломатических учреждений на территории Украины, а также в отношении русскоязычного мирного населения».

«Правый сектор» образовался в 2013 году на фоне протестов в Киеве. Позднее на основе объединения создали одноименную партию, лидером которой был Ярош. Партия участвовала в выборах в Верховную раду в 2014 году, но не набрала достаточного количества голосов. В ноябре 2015 года Ярош объявил, что слагает с себя полномочия лидера «Правого сектора».