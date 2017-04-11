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«Медиазона» подала иск в Пресненский суд Москвы к Министерству иностранных дел РФ. Об этом сообщает РБК, в распоряжении которого имеется заявление издания.

Как пояснил главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов, иск направлен в суд 7 апреля. В МИД пока не прокомментировали ситуацию.

Разбирательство связано с тем, что МИД не ответил на запрос «Медиазоны» о контактах генерального прокурора США Джеффа Сешнса с послом РФ Сергеем Кисляком. Как отметил Смирнов, органы власти слишком часто игнорируют запросы от журналистов.

3 марта «Медиазона» обратилась с запросом к официальному представителю МИД Марии Захаровой. Кроме вопросов, касающихся встречи Сешнса с Кисляком, журналисты поинтересовались, встречался ли российский посол с советником президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером и с кем из представителей РФ общался экс-руководитель предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт.

В МИД на запрос «Медиазоны» не ответили, после чего издание направило его повторно по почте 18 марта. Письмо получили в министерстве 24 марта и через три дня дали ответ. В нем говорилось, что «график и содержание подобных контактов не относятся к разряду публичной информации и, по дипломатическим нормам и обычным правилам хорошего тона, не могут предаваться огласке без согласия всех их участников». В МИД отказались отвечать на вопрос о контактах российских дипломатах, указав, что «такая информация предоставлена не будет».

О встречах Сешнса с Кисляком в 2016 году в начале марта написала The Washington Post. По данным газеты, генпрокурор умолчал об этих контактах во время принятия присяги в Конгрессе. При этом одна из встреч произошла осенью 2016 года, когда, по мнению американских спецслужб, российское «вмешательство» в выборы президента США было на пике.

С Кисляком встречался и советник Трампа Майкл Флинн, который ушел в отставку после того, как об этих контактах стало известно. Что касается Манафорта, в конце марта Associated Press сообщило, что российский миллиардер Олег Дерипаска заплатил ему не менее $40 млн в 2006–2009 годах за «работу в интересах» президента РФ Владимира Путина. Сам Манафорт говорил, что представлял интересы российского предпринимателя в странах, где у того имелись инвестиции, но продвижение политических интересов России в его обязанности не входило.