10:40

Арбитражный суд Татарстана признал Татфондбанк банкротом, сообщает «Интерфакс».

Стоимость активов банка на момент отзыва лицензии составляла 71,3 млрд рублей, а сумма задолженности – 189,7 млрд рублей. «Дыра» в капитале банка, таким образом, составила 118,3 млрд рублей.

«Заключение временной администрации подтвердило наличие у Татфондбанка таких признаков несостоятельности и банкротства как недостаточность стоимости имущества (активов) кредитной организации для исполнения его обязательств перед кредиторами на дату отзыва лицензии», – сказано в заключении временной администрации.

АСВ ввело временную администрацию в Татфондбанке 15 декабря. Лицензию у банка отозвали 3 марта. «Ведомости» писали, что вкладчики Татфондбанка якобы намеренно сокращали средства на своих счетах перед введением моратория на выплату кредитов, чтобы получить страховку. Из-за этого из реестра банка вышла 3,9 тысячи человек, чьи вклады оценивались в 4,4 млрд рублей.

В марте на главу Татфондбанка Роберта Мусина завели уголовное дело о мошенничестве. По версии следствия, банк предоставил ЦБ ложную информацию о высоколиквидном активе, чтобы получить кредит и впоследствии похитить деньги. По словам зампреда ЦБ Ольги Поляковой, проблемы в банке связаны с кредитами бизнесу Мусина. Их доля достигает двух третьих от общего числа, «при этом основная часть заемщиков – в состоянии банкротства».