11:14

Президент России Владимир Путин встретится с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном 12 апреля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к МИД, и еще один, знакомый с ходом организации визита.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что пока не может подтвердить информацию о встрече Путина с Тиллерсоном.

Тиллерсон приедет с двухдневным визитом в Москву 11 апреля. Здесь он проведет переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Источник РБК, близкий к МИД, говорил о возможной встрече Путина с Тиллерсоном еще в марте. В свою очередь, источник «Коммерсанта», близкий к Кремлю, заявлял, что Путин может принять Тиллерсона 12 апреля, после того как тот пообщается с Лавровым.

10 апреля Песков говорил, что в графике Путина встречи с Тиллерсоном нет. Песков добавил, что «мы такие встречи не анонсируем никогда, будет она или не будет – мы не анонсируем».

Приезд Тиллерсона в Россию происходит на фоне обострения отношений Москвы и Вашингтона после ракетного удара, нанесенного 7 апреля американскими военными по военной авиабазе в Хомсе. В США объяснили, что удар нанесен в ответ на химическую атаку в Идлибе, за которую несет ответственность режим президента Сирии Башара Асада. В Кремле действия США расценили как «агрессию против суверенного государства <…> под надуманным предлогом».