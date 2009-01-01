11:22

Оперативная работа спецслужб не соответствует исходящей от террористов угрозе. Об этом заявил глава ведомства Александр Бортников, передает «Интерфакс».

«Как показало расследование теракта в петербургском метрополитене, оперативная работа еще не в полной мере отвечает угрозе, исходящей от незаконных террористических организаций», – сказал Бортников, комментируя расследование теракта в петербургском метро.

ФСБ России вместе с другими правоохранительными органами проводит предупредительные и оперативно-розыскные мероприятия, отметил Бортников. При этом он указал на то, что России следует развивать сотрудничество с зарубежными партнерами.

Он заявил, что властям предстоит усилить контроль за мигрантами. «Основной костяк» террористов составляют граждане СНГ, которые приезжают вместе с трудовыми мигрантами и начинают вербовку в мигрантской среде, отметил он. Бортников указал на необходимость повысить ответственность работающих с мигрантами должностных лиц, предпринимателей и людей, сдающих квартиры приезжим.

Бортников также заявил, что связанные с «Исламским государством» боевики планируют новые теракты в России и за рубежом.

Теракт в Санкт-Петербурге произошел 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». В вагоне поезда взорвалась бомба, погибли 14 человек, в том числе исполнитель теракта – Акбаржон Джалилов. Еще одну несработавшую бомбу нашли и обезвредили на станции «Площадь Восстания».

По делу о теракте арестовали восемь человек. При обысках у них обнаружили оружие и боеприпасы, а также элементы взрывного устройства, идентичные найденному на «Площади Восстания».