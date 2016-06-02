12:05

Группа «Онэксим» Михаила Прохорова возобновила переговоры о продаже РБК. Об этом сообщает RNS со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По данным издания, в текущей оценке актива принимают участие консультанты «ВТБ капитала». Сделка может быть подписана в течение месяца; ее возможная сумма не называется.

В пресс-службе РБК посоветовали RNS обратиться за комментариями в «Онэксим». В группе Прохорова отказались от комментариев. В свою очередь, в «ВТБ Капитале» заявили, что чужие сделки не комментируют.

Источник, близкий к РБК, назвал возможным покупателем медиаактива структуры владельца группы ЕСН Григория Березкина. Собеседники RNS утверждают, что в переговорах принимает участие пул инвесторов; каких именно, не уточняется.

Согласно информации RNS, Березкин в случае вхождения в капитал РБК может привлечь к управлению холдингом Алексея Абакумова, заместителя генерального директора группы «Румедиа», которая управляет радиостанцией Business FM. Источник, близкий к «Румедиа», заявил, что «никакой официальной информации и никаких сообщений по этому поводу не было и нет».

В апреле 2016 года сообщалось, что Прохоров ведет переговоры по продаже РБК, однако в «Онэксиме» опровергли эту информацию. Вероятным покупателем актива тогда называлась, в частности, Национальная медиагруппа Юрия Ковальчука. Структуры Березкина также считались потенциальными покупателями актива, но бизнесмен опровергал участие в переговорах.