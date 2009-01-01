Спешите видеть: снова на арене, и уж, конечно, не в последний раз – Виталий Милонов с очередной порцией запретительных инициатив. На этот раз депутат-единоросс из Петербурга решил попозориться в качестве автора законопроекта, в котором предлагается детей до 14 лет в соцсети не пускать вовсе, а прочих – по паспорту, за указание неверных паспортных данных карать, способы общения в сети регламентировать, возможности публикации видео ограничить.
Идеи настолько нелепы, настолько избыточны даже в нашей России, где трудно кого-то удивить запретом, а депутатской глупостью – и вовсе невозможно, что провоцируют разве только на шутки.
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