Спешите видеть: снова на арене, и уж, конечно, не в последний раз – Виталий Милонов с очередной порцией запретительных инициатив. На этот раз депутат-единоросс из Петербурга решил попозориться в качестве автора законопроекта, в котором предлагается детей до 14 лет в соцсети не пускать вовсе, а прочих – по паспорту, за указание неверных паспортных данных карать, способы общения в сети регламентировать, возможности публикации видео ограничить.

Идеи настолько нелепы, настолько избыточны даже в нашей России, где трудно кого-то удивить запретом, а депутатской глупостью – и вовсе невозможно, что провоцируют разве только на шутки.