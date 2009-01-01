«Внешняя политика должна быть скорректирована. Мы должны быть дружелюбными в нашей внешней политике, без этого мы не сможем реализовать наши планы по повышению темпов роста», – неожиданно признал Алексей Кудрин в ключевом докладе Конференции Высшей школы экономики, открывшейся сегодня. С его выступлением связана одна из главных интриг российской экономической политики – вопрос о том, кто встанет у ее руля на время следующего президентского срока и насколько сильным будет его мандат на проведение реформ.

С середины 2016 года Центр стратегических разработок под руководством Кудрина готовит программу развития экономики до 2035 года. В январе глава ЦСР озвучил ее основные направления, но ее публикация до сих пор откладывается, а подробности держатся в секрете. За это время альтернативную программу успели подготовить и опубликовать конкуренты ЦСР – Столыпинский институт во главе с Борисом Титовым. Они предлагают огромные вливания в экономику государственных средств и несколько других радикальных шагов. Сегодня от Кудрина ждали ответа на этот вызов и прояснения своей позиции.

Министр финансов Антон Силуанов, выступивший вслед за Кудриным, подтвердил: ЦСР действительно сейчас рассматривается правительством и Министерством экономики как соавтор плана преобразований на следующие несколько лет. Но другие участники обсуждения обратили внимание: Кудрин уже не так решителен, как прежде, а его речи все меньше убеждают в серьезности данных ему полномочий.