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Прокуратура Швеции решила отменить арест второго подозреваемого по делу о теракте в Стокгольме. Об этом сообщат Reuters.

Прокурор отметил, что подозрения в его причастности к преступлению «ослабли», поэтому нет оснований для заключения под стражу. При этом отмечается, что мужчина не будет освобожден из-за ранее принятого решения о его депортации из Швеции.

Ранее предполагаемому исполнителю теракта, гражданину Узбекистана Рахмату Акилову, продлили арест. Адвокат Акилова Юхан Эрикссон заявлял, что его подзащитный признал свою вину. При этом сам подозреваемый требовал предоставить ему адвоката-суннита. Об этом говорится в запросе о замене, который подал Эрикссон, сообщал Dagens Nyheter. Суд отказался удовлетворить запрос.

9 апреля в шведской полиции заявили, что предполагаемый исполнитель теракта «симпатизировал» экстремистским организациям, в том числе «Исламскому государству». Власти также рассказали, что предполагаемый водитель грузовика, сбивший несколько человек, просил убежища в скандинавских странах, но ему отказали и должны были депортировать.

Второго подозреваемого по теракту задержали 7 апреля, на следующий день его арестовали. Полиция в связи с терактом допросила 500 человек, кроме возможного террориста были задержаны пятеро.

Грузовик врезался в пешеходов в центре Стокгольма 7 апреля. В результате погибли четыре человека, 15 пострадали. Полиция признала произошедшее терактом, ответственность за атаку не взяла на себя ни одна из террористических группировок. Возможным исполнителем теракта назвали 39-летнего Рахмата Акилова.