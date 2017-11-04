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Преподаватель математики Дмитрий Богатов, арестованный по делу о призывах к массовым беспорядкам в Москве 2 апреля, оказался администратором выходного узла сети Tor. К такому выводу пришел один из пользователей, сообщает GeekTimes. На публикацию обратила внимание «Медиазона».

Пользователь Leonid Evdokimov проанализировал данные сервиса Atlas, который отслеживает состояние узлов сети Tor. Вечером 5 апреля за несколько часов до обыска у Богатова из сети пропал узел, администрируемый юзером Dmitry Bogatov с электронной почтой KAction@gnu.org. Этот адрес упоминался на личной странице Богатова.

Браузер Tor позволяет пользователям этой сети использовать IP-адреса из числа тех, что зарегистрированы на держателя выходного узла. Таким образом, IP-адресом Богатова мог воспользоваться сторонний юзер Tor.

«Если позиция обвинения основывается на совпадении IP-адреса, то теперь в зону риска попадают также операторы открытых wi-fi точек в публичных местах, пользователи VPN-сервиса Hola <…>, не говоря о зараженных персональных компьютерах и ботнетах из роутеров», – подчеркнул Leonid Evdokimov.

Ранее адвокат Богатова также предположил, что IP-адрес его подзащитного мог попасть к злоумышленникам в силу особенностей Tor. На судебном заседании 10 апреля адвокат отмечал, что публикации с призывами к митингам делались со 104 IP-адресов. «Почему сделан вывод, что преступление совершено именно моим подзащитным?», – заявил он.

Пресненский суд Москвы 10 апреля арестовал Богатова до 8 июня 2017 года по делу о призывах к несанкционированным митингам. Преподавателя задержали за несколько дней до этого, и 7 апреля суд отпустил его подписку о невыезде. Однако на следующий день стало известно, что Богатову предъявили новое обвинение – по статье о призывах к терроризму (часть 2 статьи 205.2 УК РФ), из-за чего следствие вновь обратилось в суд.

2 апреля в центре Москвы действительно прошли несогласованные акции, на которых, по данным МВД, был задержан 31 человек. До этого источники «Интерфакса» передавали, что большинство задержанных были представителями националистических организаций и группировок. Кто именно организовал акции, неизвестно. «Новая газета» писала, что причастность к акции отвергли Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, представители «Открытой России» Михаила Ходорковского, участники движения «Солидарность», члены партии «Яблоко» и основатели «Другой России». Сам Ходорковский высказал мнение, что происходящее – провокация властных структур, которые пытаются «слить протест», как в 2012 году.