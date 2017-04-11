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Власти Москвы порекомендовали школам организовать коллективный просмотр фильма «Время первых» о первом выходе человека в открытый космос. Об этом РБК рассказали руководители четырех столичных школ.

Замдиректора школы №2123 рассказал изданию, что рекомендация пришла накануне, а поход в кино организуют после каникул. В гимназии №1543 подтвердили получение рекомендации, но вопрос о посещении фильма оставили на усмотрение руководства. В лицее №1535 рассказали, что учащиеся сами попросили сходить с классом на фильм еще до получения рекомендации от столичного департамента образования.

Фильм «Время первых» рассказывает о первом выходе в космос советских летчиков Павла Беляева и Алексея Леонова. Премьера состоялась 6 апреля. Режиссер фильма – Дмитрий Киселев, он же был одним из режиссеров четырех частей новогоднего фильма «Елки».

Согласно данным Kinobusiness, старт фильма стал «главным разочарованием» прошедших выходных. За четыре дня в прокате фильм собрал 151,2 млн рублей, в то время как аналитики прогнозировали прибыль как минимум в 200 млн рублей, а некоторые предсказывали, что фильм соберет 280 млн рублей на старте проката. Эксперты Kinobusiness уверены, что такой результат «не оставляет шансов на положительный финансовый итог».

Ранее сообщалось, что Министерство культуры хотело передвинуть премьеру фильма «Форсаж-8» из-за того, что она совпала с выходом фильма «Время первых». Позднее, однако, кинокомпании заявили, что выход «Форсажа-8» решили не откладывать и он состоится 13 апреля, как и было запланировано.