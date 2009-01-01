14:04

В Сирии погибли двое российских военнослужащих, еще один пострадал. Об этом сообщило Минобороны России, передает «Интерфакс».

Военное ведомство сообщило, что они подверглись минометному обстрелы со стороны боевиков.

«В результате взрыва мины два российских военнослужащих погибли. За жизнь раненого российского военнослужащего продолжают бороться военные медики», – сказано в сообщении.

Погибшие военные представлены к наградам.

Ранее о смерти двух российских контрактников в Сирии сообщил брат одного из погибших Евгений Завидный.

Минобороны официально признало гибель 31 военного и двух медсестер в Сирии. В конце марта Reuters сообщило, что с января 2017 года в Сирии погибли 18 россиян. SkyNews в августе писал, что с начала российской операции в Сирии погибли от 500 до 600 наемников из России.