В 2016 году глобальные инвестиции в «чистую» энергетику – из солнца, ветра, биомассы, океанских приливов, геотермальных источников – упали на 23% по сравнению с 2015 годом. На самом деле это неплохая новость: вкладывая меньше, инвесторы получают большую мощность (в 2016 году – на 9% больше, чем в 2015-м): стоимость возобновляемой энергии падает. Это, в свою очередь, хорошо для планеты. Но у «зеленой» энергии есть и оборотная сторона: она поступает непостоянно. В зависимости от факторов, на которые человек не может повлиять, – силы ветра или облаков на небе – ее может быть больше или меньше. Такие перепады создают настолько серьезную проблему, что в некоторых странах – например, в Великобритании – готовы платить за то, чтобы не производить возобновляемую энергию.

Постоянные изменения мощности нарушают баланс в сетях по передаче электроэнергии, который нужен, чтобы поддерживать уровень напряжения для конечных потребителей – жителей страны, больниц, предприятий. Если энергии слишком много, это может привести к повреждению электроприборов или отключению электричества. Именно с этой проблемой Великобритания может столкнуться этим летом, следует из отчета National Grid – британского поставщика электроэнергии. Чтобы справиться с перепадами в мощности, необходимы ресурсы для хранения энергии из возобновляемых источников, которых у компании не хватает. Поэтому во время летнего спада потребления National Grid предлагает платить владельцам ветрогенераторов не за производство электричества, а за то, чтобы отключить турбины.