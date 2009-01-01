15:28

Полицейским нужно разрешить применять огнестрельное оружие при скоплении людей. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму 11 апреля.

Авторы законопроекта – председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и его первый заместитель Эрнест Валеев. Они предлагают дать право полицейским стрелять в толпе «в целях предотвращения (пресечения) террористического акта, освобождения заложников, отражения группового вооруженного нападения на критически важные и потенциально опасные объекты, здания, помещения, сооружения или объекты, здания, помещения, сооружения органов государственной власти».

В конце 2015 года аналогичные нормы применения оружия были предоставлены сотрудникам ФСБ, а позднее – Нацгвардии.

Во внесенном законопроекте также прописано, что «государство гарантирует презумпцию доверия и поддержку сотруднику полиции при выполнении им служебных обязанностей». Поправки предусматривают, что полицейские находятся «под защитой закона и государства» (сейчас – только «под защитой государства», без упоминания закона).

Кроме того, сотрудникам полиции предлагается разрешить входить в жилые помещения и на земельные участки для задержания злоумышленников, застигнутых на месте преступления (сейчас полицейские могут это делать для спасения граждан, для задержания лиц, подозреваемых в преступлении, для пресечения преступления, а также для установления обстоятельств несчастного случая).