Глава Минобрнауки России Ольга Васильева предложила сократить число аспирантов до двух трех человек на кафедре. Об этом сообщает ТАСС.
«Аспирантура должна стать приоритетна, она должна действительно воспитывать исследователей. И это должно быть не поток 25 человек, должно быть два-три аспиранта на кафедре», – сказала она.
Васильева отметила, что раньше защита докторской диссертации была «событием всей жизни» и подчеркнула, что «к этому нужно вернуться». «Мы будем над этим работать», – сказала министр.
Она также добавила, что распределять бюджетные места по специальностям в аспирантуре должен лично ректор. Аспиранты должны иметь возможность после обучения защищаться в своем вузе, «а не получить справку и пойти неизвестно куда», подчеркнула Васильева.
О том, что Минобрнауки хочет реформировать вузовскую аспирантуру, стало известно в сентябре 2016 года. Как отмечали в ведомстве, только 30% аспирантов получают ученую степень, ведь защита диссертации по окончанию курса не считается обязательной.
Для решения проблемы предлагалось обязать аспирантов при поступлении предоставлять портфолио, а в конце учебы – защищать диссертацию.
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