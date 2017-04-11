15:56

Президент России Владимир Путин заявил о готовящихся новых химических атаках в Сирии, которые, по его мнению, станут провокацией нынешних властей государства. Трансляцию пресс-конференции президента опубликовал телеканал Russia Today.

«У нас есть информация из различных источников, что подобные провокации (а я по другому это назвать не могу) готовятся и в других регионах Сирии, в том числе в южных пригородах Дамаска, где собираются подбросить опять какое-то вещество и обвинить в его применении сирийские официальные власти», – сказал Путин, отвечая на вопрос о возможности совершения новых химических атак.

Президент сравнил химическую атаку в Сирии с событиями в Ираке в 2003 году, когда США продемонстрировали химическое оружие, якобы обнаруженное там. «После этого началась кампания в Ираке, военная, а закончилась она разрушением страны, ростом террористической угрозы и появлением ИГИЛ», – заключил Путин.

По данным Генерального штаба РФ, боевики готовят атаки в районах Хан Шейхун, Восточный Гуту около аэродрома Джира и западнее Алеппо, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь Белого дома ранее заявил, что президент США Дональд Трамп готов к «дополнительным» ударам по Сирии, если химическое оружие будет использовано вновь.

Утром 7 апреля США произвели массированный ракетный удар по авиабазе в Хомсе, которую контролируют сирийские власти. Это стало ответом на химическую атаку в Идлибе, которая произошла 4 апреля и привела к гибели более 70 человек.

Власти Сирии назвали это «актом агрессии». В России также резко осудили произошедшее и приостановили действие соглашения с США об обеспечении безопасности полетов авиации над Сирией.