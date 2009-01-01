«Роснефть» закрыла сделку по приобретению 100% «Конданефти», разрабатывающей месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе. Как говорится в пресс-релизе компании, сумма сделки составит около 40 млрд рублей.
«Конданефть» является дочерним предприятием Независимой нефтегазовой компании (ННК), указывает «Прайм». Основателем ННК является Эдуард Худайнатов, который в «Роснефти» занимал пост президента в 2010–2012 годах и вице-президента до середины 2013 года.
В «Роснефти» отметили, что сделка получила необходимое одобрение со стороны Федеральной антимонопольной службы. В связи с приобретением компания намерена уже в 2017 году ускорить ввод в эксплуатацию месторождений «Конданефти».
Заметка дополняется.
Правила для участия в обсуждении.
Мы просим вас быть вежливыми и уважать чужую точку зрения. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, призывы к противоправным действиями или ссылки на ресурсы, содержащие такие призывы, рекламные сообщения.