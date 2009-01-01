16:14

«Роснефть» закрыла сделку по приобретению 100% «Конданефти», разрабатывающей месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе. Как говорится в пресс-релизе компании, сумма сделки составит около 40 млрд рублей.

«Конданефть» является дочерним предприятием Независимой нефтегазовой компании (ННК), указывает «Прайм». Основателем ННК является Эдуард Худайнатов, который в «Роснефти» занимал пост президента в 2010–2012 годах и вице-президента до середины 2013 года.

В «Роснефти» отметили, что сделка получила необходимое одобрение со стороны Федеральной антимонопольной службы. В связи с приобретением компания намерена уже в 2017 году ускорить ввод в эксплуатацию месторождений «Конданефти».

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