Кассовая реформа обсуждалась несколько лет на самых разных уровнях, а ее куратором в правительстве был первый вице-премьер Игорь Шувалов. Но проблем все равно избежать не удалось. После принятия летом 2016 года закона о реформе производитель, способный делать ключевой элемент новых касс – фискальные накопители, оказался один. Только в марте 2017 года, в тот же день, когда Republic опубликовал расследование о бенефициарах реформы, ФНС формально внесла в реестр еще две компании.

Как с нынешней, так и с предыдущей реформой кассовых аппаратов связывают таинственного предпринимателя Владимира Щербакова, о котором рассказывал депутат Госдумы Андрей Луговой. Сейчас бизнесмена за незаконный вывод денег из России разыскивает Интерпол. Republic выяснил новые подробности биографии Щербакова и попытался понять, что его связывает с давним другом и партнером Шувалова Вартаном Галустяном.

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