17:31

Парламент Египта одобрил введение чрезвычайного положения в стране на три месяца. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное египетское телевидение.

Президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси заявил о введении в стране чрезвычайного положения сразу после терактов, в результате которых погибли не менее 40 человек. Согласно конституции Египта, такое распоряжение требует парламентского одобрения.

Одновременно с этим египетский президент сообщил о создании в стране Высшего совета по борьбе с терроризмом и экстремизмом.

9 апреля у христианских соборов в городах Танта и Александрия произошли взрывы. О причастности к атакам заявило «Исламское государство».