Парламент Египта одобрил введение чрезвычайного положения в стране на три месяца. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное египетское телевидение.
Президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси заявил о введении в стране чрезвычайного положения сразу после терактов, в результате которых погибли не менее 40 человек. Согласно конституции Египта, такое распоряжение требует парламентского одобрения.
Одновременно с этим египетский президент сообщил о создании в стране Высшего совета по борьбе с терроризмом и экстремизмом.
9 апреля у христианских соборов в городах Танта и Александрия произошли взрывы. О причастности к атакам заявило «Исламское государство».
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