17:59

Президент США Дональд Трамп ратифицировал соглашение о вступлении Черногории в НАТО. Об этом он уведомил Сенат, передает Reuters со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

https://twitter.com/PressSec/status/851811393548541952

В Сенате одобрили присоединение Черногории к НАТО в конце марта.

Заметка дополняется.