Президент США Дональд Трамп ратифицировал соглашение о вступлении Черногории в НАТО. Об этом он уведомил Сенат, передает Reuters со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
https://twitter.com/PressSec/status/851811393548541952
В Сенате одобрили присоединение Черногории к НАТО в конце марта.
Заметка дополняется.
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