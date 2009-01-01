Московские и некоторые региональные власти направили в школы рекомендации по организации для учащихся коллективных просмотров главной российской премьеры апреля – фильма «Время первых». Это связывают с тем, что в первый уикенд фильм собрал в прокате вдвое меньше, чем прогнозировалось. Провал случился вопреки беспрецедентной господдержке, пик которой приходится на 12 апреля: в День космонавтики фильм показали в Кремле, на спецпоказ пришел Владимир Путин.

История с «Временем первых» – очередным патриотическим произведением, не оправдавшим надежд власти, символична. В ней, как в капле, отражается то, что принято у нас называть «государственной политикой в области культуры», главный проводник которой – Владимир Мединский. У него, кстати, в 2017 году юбилей – пять лет пребывания на посту министра культуры. И вся история с кино и в целом с культурой за последние пять лет не столько про технологии, сколько про психологию.