11:54

Вашингтон ставит Москву перед «ложным выбором», выдвигая ультиматумы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, передает «Интерфакс».

«Наша последовательная линия формируется исключительно в русле международного права, а не под воздействием сиюминутной конъюнктуры или ложного выбора: либо вы с нами, либо против нас», – сказал глава российского МИД.

Лавров отметил, что Москва стремится понять позицию США и «реальные намерения администрации». Необходимо не допустить повторения ракетной атаки США по авиабазе в Сирии, добавил он.

Госсекретарь США наканунезаявил, что России нужно определиться с союзником: либо им станет Вашингтон, либо режим Асада, Иран и «Хезболла». Тиллерсон отметил, что «всем очевидно»: правление Асада подходит к концу, но важно, как завершится его правление и на каких условиях произойдет переход власти.

В МИД РФ заявили, что не расценивают слова Тиллерсона как ультиматум, передавало РИА Новости. В свою очередь, источник «Интерфакса», близкий к министерству, заявил, что в Москве не питают особых надежд договориться с США по сирийскому вопросу, так как ситуация с визитом Тиллерсона «размытая» – «видения совместных шагов» Москвы и Вашингтона в Сирии нет.

10 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что «псевдопопытки» урегулировать сирийский конфликт «в стиле декларирования мантр “Асад должен уйти”» являются бесперспективными. Источник «Интерфакса», близкий к российскому МИД, заявил, что Москва не рассматривает вариант заключения «масштабной сделки» с США по Сирии в обмен на отказ от поддержки Асада.

Тиллерсон прилетел в Москву с двухдневным рабочим визитом во второй половине дня 11 апреля. Предполагалось, что утром 12 апреля он встретится с Лавровым. Источники российских СМИ также передавали, что в тот же день госсекретаря сможет принять президент РФ Владимир Путин, но в Кремле эту встречу официально не подтвердили.

Визит Тиллерсона совпал с обострением российско-американских отношений после массированного ракетного удара, нанесенного 7 апреля ВМФ США по сирийской авиабазе. В Вашингтоне заявили, что ракетный удар – ответ на химическую атаку в Идлибе, за которую несет ответственность режим президента Сирии Башара Асада. Сирия и Россия назвали действия американской стороны актом агрессии.