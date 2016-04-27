Скандальный законопроект Виталия Милонова – о запрете соцсетей для детей моложе 14 лет – пока кажется непроходным. От него отмежевалась «Единая Россия», советник президента по интернету Герман Клименко назвал его «поверхностным и безответственным». Однако не стоит расслабляться.

Инициативы об ужесточении контроля над интернетом появляются регулярно. Запрет социальных сетей для детей уже обсуждался на уровне детского омбудсмена Анны Кузнецовой. А тот же Клименко, говоря об информационной безопасности, ссылался на опыт Китая, ограничивающего доступ к интернету. Собственно, идею «интернета по паспорту» еще пару лет назад продвигала Елена Мизулина. Она же предлагала считать использование сети «отягчающим обстоятельством» при совершении преступлений.

Кажущиеся на первый взгляд совершенно безумными законопроекты, как показывает практика, могут быть приняты, хотя и в менее радикальных формах. А иногда то, что казалось маргинальной инициативой, вполне может стать официальным законом. Мы вспомнили самые яркие примеры того, как это происходило.