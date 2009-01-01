11 апреля в Москву со своим первым визитом в Москву приехал госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Это не самый желанный для Кремля визит, оказавшийся на грани отмены. Рекс Тиллерсон, очевидно тоже ощущая себя не самым званным гостем, взял на себя миссию в одностороннем порядке донести до российского руководства точку зрения как США, так и Запада в целом в отношении сирийского кризиса. Формат подготовки «большой сделки» сменился старым добрым форматом американских нравоучений, которые ставят Кремль в крайне неудобное положение: обстоятельства толкают к возвращению прежней конфронтации, но надежда на «большую сделку», никак не желая умирать, заставляет Москву стиснуть зубы и ждать последнего шанса – личной встречи Путина и Трампа.

Визит Тиллерсона не был интересен Путину ни до, ни после известной химической атаки в Сирии. Для российского лидера – госсекретарь США – это не та фигура, с которой следует начинать строить отношения с новой американской администрацией. Идеальным вариантом для него было бы сначала провести встречу с президентом Рональдом Трампом. Причем встречу обстоятельную, задушевную, предусматривающую не только и не столько знакомство, сколько разговор начистоту, на что особенно делал ставку Владимир Путин. А лишь затем – проработку полученного кредита взаимного доверия с трамповской командой, в том числе с Тиллерсоном.

То, что такой идеальный вариант невозможен, стало ясно в течение двух месяцев после инаугурации нового американского лидера, тонувшего в антироссийской кампании. Кремль лезть в бутылку не стал и согласился на изначальный визит Тиллерсона в Москву и своеобразную программу-минимум.