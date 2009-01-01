19:42

Оператор проекта «Северный поток – 2», компания Nord Stream 2 AG подписала контракт с Allseas на строительство морской части газопровода. Об этом говорится в сообщении Nord Stream 2.

Строительство двух веток начнется в 2018 и 2019 годах, при этом Allseas использует три трубоукладочных судна – Pioneering Spirit, Solitaire и Audacia. Как подчеркивают в Nord Stream 2, использование этих судов «должно обеспечить дополнительную защиту окружающей среды и безопасность в переполненном Балтийском море».

В компании отмечают, что в настоящее время продолжаются другие тендеры, в том числе на укладку трубы в прибрежных водах России и Германии.

В конце марта стало известно, что Евросоюз предложил вести переговоры с Россией по «Северному потоку – 2» от лица членов союза. Как следовало из письма ЕС в правительство Дании, Еврокомиссия просила входящие в ЕС страны высказать свое мнение о проекте и подчеркивала, что его невозможно запустить в «правовом вакууме».

Ранее сообщалось, что Евросоюз собирается откладывать соглашение по проекту как можно дольше.

«Северный поток–2» должен пройти из России в Германию по дну Балтийского моря и предполагает транспортировку 55 млрд кубометров газа в год по двум веткам.