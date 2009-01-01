20:50

Заместитель главы МИД РФ Алексей Мешков прокомментировал вступление Черногории в НАТО. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Представитель российского МИД обсудил этот вопрос в ходе встречи с заместителем министра иностранных дел Италии Винченцо Амендолой и назвал «контрпродуктивным» курс властей Черногории на ее «втаскивание в НАТО в обход референдума».

Ранее 11 апреля президент США Дональд Трамп согласился принять Черногорию в НАТО. Как раннее писало издание Politico, предложить Трампу включить Черногорию в состав альянса должен был бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн. Издание отмечало, что это решение станет «главной проверкой» политики новой администрации Трампа по отношению к Москве, так как Россия «рассматривает как провокацию любое дальнейшее продвижение западного альянса на Восток».

При этом министр иностранных дел Черногории Срджан Дарманович говорил РБК, что страна никогда не рассматривали вхождение в НАТО как «начало вражды с кем-либо» а руководствовалась своими национальными интересами. Он также выразил надежду, что Москва «реалистично и спокойно» воспримет вступление Черногории в НАТО.

В Сенате США одобрили присоединение страны к НАТО в конце марта. Черногория официально согласилась стать членом альянса в декабре 2015 года.

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