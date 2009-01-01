21:17

В Дортмунде около автобуса, в котором находились игроки футбольной команды «Боруссия», произошел взрыв. Об этом сообщается в твиттере команды.

По информации «Би-би-си», футболист Марк Бартра получил травму и был доставлен в больницу. Как подчеркнули представители команды, остальным игрокам ничто не угрожает, на стадионе безопасно.

В полиции Дортмунда добавили, что около автобуса было три взрыва. Правоохранительные органы начали расследование инцидента.

«Боруссия» собиралась ехать на матч 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов против команды Монако. Из-за взрыва матч перенесли на 12 апреля, на 19:45.