В Дортмунде около автобуса, в котором находились игроки футбольной команды «Боруссия», произошел взрыв. Об этом сообщается в твиттере команды.
По информации «Би-би-си», футболист Марк Бартра получил травму и был доставлен в больницу. Как подчеркнули представители команды, остальным игрокам ничто не угрожает, на стадионе безопасно.
В полиции Дортмунда добавили, что около автобуса было три взрыва. Правоохранительные органы начали расследование инцидента.
«Боруссия» собиралась ехать на матч 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов против команды Монако. Из-за взрыва матч перенесли на 12 апреля, на 19:45.
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