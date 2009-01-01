11 апреля, 23:25

Сотрудники ФСБ и МВД в Дагестане убили трех боевиков, которые оказали сопротивление полиции. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК), передает «Интерфакс».

Инцидент произошел на трассе в Кумторкалинском районе Дагестана недалеко от населенного пункта Тюбе.

Сотрудники правоохранительных органов планировали остановить для досмотра автомобиль Chevrolet, но находившиеся в машине открыли огонь и попытались скрыться.

«В результате возникшей перестрелки автомобиль загорелся, а трое находившихся в машине лиц получили ранения, несовместимые с жизнью», – отметили в НАК.

В комитете добавили, что в ходе операции никто из сотрудников правоохранительных органов и местных жителей не пострадал.