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Бизнесмен Алишер Усманов пояснил, что обменял купленный для своей сестры участок с усадьбой в подмосковном поселке Знаменское на 12 гектаров земли фонда «Соцгоспроект» на Рублевке, рядом с его домом. Об этом он рассказал в интервью «Ведомостям».

Усманов отметил, что 12 гектаров на Рублевке стоят около $50 млн, а участок земли Усманова в четыре гектара и расположенный на нем дом – $45–50 млн (Фонд борьбы с коррупцией оценивал его в 5 млрд рублей). «Так что баланс примерно 50 на 50», – отметил бизнесмен.

«Они сделали мне одолжение, дав возможность расширить территорию имения. А для сестры я построил напротив себя дом на 50 сотках», – сказал Усманов.

По его словам, однокурсник премьер-министра России Дмитрия Медведева Илья Елисеев планировал разместить в Знаменском представительский дом фонда «Соцгоспроект», которым он управляет. При этом бизнесмен помогал фонду достраивать дом, так как «в том виде, в котором дом был передан, он был непригоден к использованию».

Усманов подчеркнул, что ему неизвестно, посещает ли этот дом Медведев. «Знаю Илью Елисеева. Вместе выпивали», – пояснил миллиардер.

Бизнесмен также заявил газете, что он не перестал быть налоговым резидентом России и платит налоги в стране. Он подчеркнул, что проводит много времени за границей (в 2016 году, по подсчетам USM Holdings, Усманов был за пределами страны более 183 дней), а из этого «почему-то сделали вывод», что он перестал быть налоговым резидентом России.

Он добавил, что большую часть своих доходов заработал не в России, так как их источник – операции на зарубежных рынках ценных бумаг. При этом Усманов сравнил свою деятельность с работой основателя ФБК Алексея Навального, на которого он ранее пообещал подать в суд за клевету и порочащие его публикации.

«А что создал Навальный? Кроме провокаций на голову молодых ребят, которые всегда фрондируют любой власти, даже если эта власть золотая? Что, кроме распространения заведомо ложной и непроверенной информации?» – сказал бизнесмен.

В марте ФБК опубликовал расследование о «тайной империи» Медведева. По данным фонда, у Медведева есть «тайные активы», которые он якобы приобрел «на взятки олигархов и кредиты госбанков» с помощью «преступной схемы», основанной на некоммерческих фондах.

В частности, указал ФБК, Усманов пожертвовал «Соцгоспроекту» «роскошную усадьбу» в Знаменском общей площадью в 3,7 тысячи квадратных метров.