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Полиция Дортмунда заявила, что взрывы около автобуса команды «Боруссия» были «целенаправленной атакой» на футболистов. Об этом сообщает «Би-би-си».

Сотрудники правоохранительных органов установили, что для атаки применили «серьезные взрывчатые вещества».

Причины случившегося пока не установлены, по в полиции «не хотят предполагать, что это был теракт», отметило Reuters.

«Риск террористического нападения не нов сегодня», – подчеркнул начальника полиции Дортмунда Грегора Ланге.

В прокуратуре добавили, что на месте атаки полицейские обнаружили записку. Содержание письма пока не раскрывается, так как правоохранительные органы еще не установили его подлинность. При этом Associated Press со ссылкой на прокуратуру передает, что автор записки взял на себя ответственность за атаку.

Три взрыва произошли в Дортмунде 11 апреля около 19:00 по местному времени (18:00 по мск). В результате атаки пострадал футболист Марк Бартра, которого доставили в больницу из-за травмы руки. Кроме того, были повреждены шины и стекла автобуса.

Футболисты собирались ехать на матч 1/4 финала Лиги чемпионов против команды Монако. Из-за взрыва игру перенесли на 12 апреля, на 19:45.