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Россиянин, арестованный в Осло по подозрению в попытке совершить теракт, оказался беженцем из Ингушетии. Об этом источник рассказал «Коммерсанту».

По данным издания, семья 17-летний Исы Б, (газета не называет фамилию россиянина в соответствии с законом) переехала в Норвегию в 2010 году и подала заявление на получение статуса беженцев. Издание пояснило, что с началом второй чеченской кампании в Скандинавских странах «охотно» принимали жителей Чечни, бежавших от войны. При этом в Скандинавию поехали и жители других республик, заявляя, что они также пострадали от военных действий.

Представитель кавказской диаспоры в Осло уточнил, что семья выходца из Ингушетии приехала в Осло из Мурманска, надеясь получить в стране медицинскую помощь для отца, которая в Норвегии для беженцев предоставляется бесплатно.

Знакомый россиянина рассказал, что после переезда Иса вел «подчеркнуто открытый образ жизни», практически не общаясь с соотечественниками. При этом после того, как его родители вернулись в Россию, а подросток остался в Норвегии, его круг общения «резко изменился».

Он стал общаться с земляками, которые уехали в том числе в Сирию и Афганистан, откуда выкладывали в социальные сети тексты и фотографии экстремистского характера. Как отметил «Коммерсантъ», среди знакомых Исы – человек по фамилии Аушев из Ингушетии, который создал аккаунт «Таухид Галгайче» («Единобожие в Ингушетии») в «Одноклассниках». Аушев размещал в интернете тексты террористической направленности, за что был приговорен Северо-Кавказским окружным военным судом к двум годам лишения свободы за публичное оправдание терроризма.

Норвежский журналист рассказал изданию, что в прокуратуре планируют допросить находящегося под арестом выходца из Узбекистана Рахмата Акилова, которого подозревают в совершении теракта в Стокгольме 7 апреля, когда грузовик въехал в прохожих в центре города.

«Судя по содержанию записей на страницах молодых людей в социальных сетях, можно сделать вывод, что они придерживались похожих взглядов экстремистского толка, поэтому полиция не исключает: они могли быть знакомы и делились друг с другом своими замыслами», – сказал собеседник газеты.

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