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В деле о мошенничестве в «Российской самолетостроительной корпорации “МиГ”», причастным к которому следствие считало убитого в СИЗО исполнительного директора по контролю и качеству «Роскосмоса» Владимира Евдокимова, появился новый фигурант. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Им стал бывший заместитель гендиректора по экономике и финансам «Роскосмоса» Сергей Мамаев, который ранее проходил по делу свидетелем. Его арестовали 5 апреля по подозрению в хищениях в особо крупном размере, совершенных организованной группой (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Собеседник газеты пояснил, что ранее следователи считали организатором хищений Евдокимова. По их данным, в 2007–2009 годах Евдокимов, который тогда занимал пост заместителя директора департамента Объединенной авиастроительной корпорации, вместе с сообщниками продал оборудование «МиГа» на 400 млн рублей. Оборудование продавали через фирму, совладельцем которой был он сам

По версии защиты, поставки оборудования осуществлялись в рамках взаимозачета по долгу перед компанией Евдокимова и не превысили 30 млн рублей. Как отметил «Коммерсантъ», «вызвавшую вопросы у следствия» оценку проводил Мамаев.

18 марта экс-директора «Роскосмоса» нашли мертвым в туалете СИЗО №5. Как заявили в Следственном комитете, он погиб от двух ножевых ранений в области сердца. По факту убийства возбудили уголовное дело.

Позже источники РБК сообщили что за месяц до гибели Евдокимова перевели в камеру без видеонаблюдения, хотя до этого его содержали в спецблоке, где камеры были.

Генпрокуратура в ходе проверки установила, что в условиях содержания бывшего директора «Роскосмоса»были нарушения. В частности, «не был обеспечен контроль за поведением Евдокимова и других лиц, содержащихся в камере, не приняты необходимые меры к своевременному обнаружению и изъятию запрещенного к хранению и использованию подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными предмета – ножа».