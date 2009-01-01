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Президент России Владимир Путин упрекнул союзников США по НАТО за поддержку ракетного удара по авиабазе в Хомсе, которую контролируют сирийские власти. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Мир-24».

«Как отреагировали союзники по НАТО? Все кивают, как китайские болванчики, не анализируя ничего, что происходит. Где доказательства применения сирийскими войсками химического оружия? Нет», – сказал президент.

При этом российский лидер подчеркнул, что нанесение удара по суверенной стране без согласия Совета безопасности ООН – это нарушение международного права. «И несмотря на это явное нарушение международного права, – все согласны, принимают и начинают кивать и поддерживать», – добавил президент.

Ранее Путин заявил о готовящихся новых химических атаках в регионах Сирии, которые, по его мнению, станут провокацией для нынешних властей государства. В Генштабе РФ добавили, что боевики готовят атаки в районах Хан-Шейхун, Восточная Гута, около аэродрома Джира и западнее Алеппо.

Заметка дополняется.