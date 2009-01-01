07:08

Генпрокуратура выявила нарушения в деятельности Россельхознадзора и призвала руководство ведомства к отставкам не соблюдающих требование закона чиновников. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Прокуратура установила, что, осуществляя контроль, сотрудники Россельхознадзора нарушили закон о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В частности, в Новосибирской и Свердловской областях введен мораторий на проведение проверок малого бизнеса до 2018 года, но несмотря на это, Россельхознадзор запланировал проверки в этих регионах.

Нарушения выявлены также при проведении внеплановых проверок минимум в 15 субъектах. Как подчеркнуло издание, местные власти оформляли проверки как административные расследования, которые не нужно согласовывать с прокуратурой. Кроме того, Россельхознадзор «игнорировал возможность» заменить штраф для представителей малого бизнеса предупреждением, что, по мнению прокуроров, создало дополнительную нагрузку на предпринимателей.

Представитель Генпрокуратуры Александр Куренный пояснил, что «нарушения такого рода носят системный характер», так как аналогичные случаи были и в 2013 году, и в 2016 году.

Исходя из этого, Генпрокуратура заявила Россельхознадзору о возможном «несоответствии отдельных должностных лиц занимаемым ими должностям, что негативно сказывается на состоянии законности в сфере соблюдения прав предпринимателей, существенно нарушает их права и охраняемые законом интересы».

В Россельхознадзоре сообщили газете, что устанавливают «факты и причины нарушений», и в случае подтверждения информации прокуроров «будут приняты санкционные меры в отношении нарушителей».