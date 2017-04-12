08:18

Онлайн-ритейлеры предложили Минздраву разрешить продажу спиртосодержащих лекарств через интернет. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) в министерство.

Ритейлеры просят не запрещать онлайн-продажу лекарств, в которых содержится больше 30%. Эта просьба озвучена в отзыве на проект постановления, где Минздрав разрешает продавать медицинские препараты, в том числе рецептурные, через интернет.

Вместе с тем, в документе прописан запрет на торговлю спиртосодержащими, а также психотропными и наркотическими препаратами. В Минздраве подтвердили РБК, что получили письмо от АКИТ.

По действующему законодательству, продажа в интернете любых лекарств и алкоголя запрещена. Как сказал РБК представитель АКИТ, по мнению ритейлеров, регулирование в розничной продаже и в онлайн-торговле должно быть одинаковым. К примеру, 30% спирта содержится в валокордине, который можно купить в аптеках.

АКИТ также предлагает разрешить аптекам продавать лекарства через несколько сайтов, «рассчитанных на различные категории граждан или населенные пункты», и через мобильные приложения.

Проект Минздрава предполагает, что аптеки будут продавать лекарства только через один сайт, уточняет РБК.

Сами аптеки, пишет издание, готовы к либерализации законодательства. Почти все крупные аптечные сети имеют сервис предварительного заказа лекарств – товар выбирается в интернете, но оплачивается только в аптеке.

В марте, напоминает РБК, Минздрав предложил ограничить торговлю лекарствами в обычной рознице: продавать один флакон в одни руки и ограничить объем тары до 30 миллилитров.

Президент России Владимир Путин в конце 2016 года поручил ужесточить правила розничной торговли лекарствами, содержащими этиловый спирт. Вице-премьер Александр Хлопонин предлагал установить акциз на спиртосодержащие лекарственные настойки, бытовую химию и косметику.

Вопросом оборота спиртосодержащих жидкостей власти занялись после массового отравления концентратом для ванн «Боярышник» в Иркутске. Тогда погибли больше 70 человек.