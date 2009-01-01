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Критика в адрес «Роснефти» со стороны главы Чечни привела к противостоянию Рамзана Кадырова и главы компаниии Игоря Сечина. Об этом Financial Times рассказали информированные источники.

Как напоминает газета, Кадыров отказался платить «Роснефти» 12,5 млрд рублей за ее чеченские активы, назвав эту цену завышенной.

«Он [Кадыров] довольно страшный парень, но и Игорь Иванович [Сечин] тоже. Игорь Иванович – не тот человек, которого могут запугать слова Кадырова», – сказал FT собеседник, знакомый с ходом переговоров о продаже чеченских активов «Роснефти».

Близкий к компании источник рассказал газете, что противостояние Сечина и Кадырова привело к необходимости проверять, нет ли связей с Чечней у предполагаемого петербургского террориста, устроившего взрыв в метро 3 апреля.

«Роснефть» представила в начале года оценку стоимости своих активов в Чечне для их дальнейшей продажи. Речь идет о 51% акций «Грознефтегаза», за которые компания хотела бы получить 12,5 млрд рублей.

Кадыров после этого упрекнул Сечина в несправедливом отношении к республике. По мнению главы региона, «Роснефть» «не хочет смотреть на Чечню с открытыми глазами».