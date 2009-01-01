Астрономы обнаружили на Юпитере еще одно гигантское пятно, передает AP. Его назвали Большим холодным пятном.
Открытие сделали британские ученые с помощью телескопа в Чили. Речь идет о темной области в атмосфере Юпитера.
Пятно меняет форму и размеры. На момент обнаружения диаметр Холодного пятна составлял 24 тысячи километров, ширина – 12 тысяч километров.
https://www.youtube.com/watch?v=auDuqsulWYA
Предположительно, оно формируется за счет полярных сияний в атмосфере Юпитера.
В 1665 году было открыто Большое красное пятно на Юпитере, относительно хорошо его изучили в конце XIX века.
https://www.youtube.com/watch?v=BoIZuirXQOE
После полетов американских аппаратов «Вояджер-1» и «Вояджер-2» стало понятно, что пятно представляет собой гигантский ураганный вихрь.
Правила для участия в обсуждении.
Мы просим вас быть вежливыми и уважать чужую точку зрения. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, призывы к противоправным действиями или ссылки на ресурсы, содержащие такие призывы, рекламные сообщения.