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Астрономы обнаружили на Юпитере еще одно гигантское пятно, передает AP. Его назвали Большим холодным пятном.

Открытие сделали британские ученые с помощью телескопа в Чили. Речь идет о темной области в атмосфере Юпитера.

Пятно меняет форму и размеры. На момент обнаружения диаметр Холодного пятна составлял 24 тысячи километров, ширина – 12 тысяч километров.

https://www.youtube.com/watch?v=auDuqsulWYA

Предположительно, оно формируется за счет полярных сияний в атмосфере Юпитера.

В 1665 году было открыто Большое красное пятно на Юпитере, относительно хорошо его изучили в конце XIX века.

https://www.youtube.com/watch?v=BoIZuirXQOE

После полетов американских аппаратов «Вояджер-1» и «Вояджер-2» стало понятно, что пятно представляет собой гигантский ураганный вихрь.